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مجتمع

فرص جديدة للعمال المغاربة في البرتغال

منذ دقيقتين
صادق الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سودا على تعديل قانون الهجرة، بهدف تبسيط إجراءات استقبال العمال الأجانب. كما صوت البرلمان البرتغالي ايضا على هذا القانون الجديد الذي يهدف إلى منح تأشيرة مؤقتة للمهاجرين العمال من خارج الاتحاد الأوربي لمدة 120 يوما قابلة للتمديد لمدة 60 يوما. وجاءأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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