بانوراما
اجتفاف الجسم… شيخوخة مبكرة
الدكتورة مبتسم قالت إن الطقس الجاف وإهمال شرب الماء من أهم أسبابه قالت الدكتورة، حسناء مبتسم، طبيبة عامة، إن اجتفاف الجسم، تزداد حدته في فصل الصيف، بسبب الحرارة المرتفعة، مبرزة أن الحكة والشعور بالتعب الشديد من أعراضه، محذرة من مضاعفاته على الصحة، من قبيل الشيخوخة المبكرة، داعيةأكمل القراءة »
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