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وهبي لـ” الصباح”: لا علم لي بالتعديل
قال إن أخنوش لم يخبره بتغيير الوزراء ولم يتواصل مع بركة قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمين عام الأصالة والمعاصرة، لـ” الصباح” إن موقع الوزير المعين في أي حكومة من حكومات العالم، سينتهي يوما ما، سواء بعد مرور شهر، أو سنة أو خمس سنوات على تعيينه،أكمل القراءة »
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