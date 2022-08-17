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انقلاب الحرس القديم على المنصوري

منذ 5 دقائق
موظفون كبار يعرقلون الاستثمار وتنزيل خطط الإصلاح التي وضعتها الوزيرة كشفت وثيقة صادرة عن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، النقاب عن انقلاب داخلي بوزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يعرقل تنزيل خطط الإصلاح التي وضعتها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري. ورصدت وثيقة، توصلت “الصباح” بنسخة منها، تحملأكمل القراءة »

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