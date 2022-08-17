بانوراما
إبراهيموفيتش… محارب فوق العادة
اعتقلت السلطات والدته بتهمة السرقة لتتدخل مؤسسة لنزعه من والديه عانى بعض نجوم كرة القدم العالميين، مشاكل خطيرة كانت ستقضي على حياتهم، لكنهم تجاوزوها بفضل الإرادة ومساعدة الأصدقاء والعائلة، ليكتبوا تاريخا من الفخر والاعتزاز. من الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مرورا بالسنغالي إدوارد ميندي، كلهمأكمل القراءة »
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