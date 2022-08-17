الأولى
مفوضون “يقتحمون” تداريب الأندية
كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” توافد عدد كبير من المفوضين القضائيين على المعسكرات الإعدادية للأندية الوطنية، ومقراتها، لتبليغها شكايات ضدها من قبل لاعبين ومدربين. وحسب المعطيات نفسها، فإن عددا من اللاعبين والمدربين يسابقون الزمن لاستصدار أحكام ضد أنديتهم، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مستغلين التوصيات الأخيرةأكمل القراءة »
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