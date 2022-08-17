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بانوراما

عملية أركانة وظهور داعش

منذ 16 دقيقة
حكايات إرهابيين 5 اعتبرت نوعية باعتماد التفجير عن بعد وتنزيل مفهوم “الذئب المنفرد” هذه الحلقات محاولة، من ياسين لملس، باحث في الحركات الإسلامية، تقديم قراءة جديدة للأحداث الإرهابية التي عاشها المغرب، وأخطر الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها، والتميز المغربي في القضاء عليها، سواء من حيث المقاربة الأمنية،أكمل القراءة »

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منذ 16 دقيقة


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