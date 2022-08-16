وطنية
وهبي يحصي موظفي محاكم الأسرة
اعتبر الأمر يدخل في إطار تجويد الخدمات وتساؤلات حول الشروع في تعديل النصوص بعد الخطاب الملكي لعيد العرش، شرع عبد اللطيف وهبي وزير العدل في تفعيل بعض مضامينه خاصة في شأن الأسرة التي طالب بإحداث محاكم متخصصة في قضاياها والعمل على مراجعة بعض بنود مدونة الأسرةأكمل القراءة »
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