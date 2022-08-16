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وطنية

وهبي‭ ‬يحصي‭ ‬موظفي‭ ‬محاكم‭ ‬الأسرة

منذ 5 دقائق
اعتبر‭ ‬الأمر‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تجويد‭ ‬الخدمات‭ ‬وتساؤلات‭ ‬حول‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬النصوص‭ ‬ بعد‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬لعيد‭ ‬العرش،‭ ‬شرع‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬بعض‭ ‬مضامينه‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الأسرة‭ ‬التي‭ ‬طالب‭ ‬بإحداث‭ ‬محاكم‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬قضاياها‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬بعض‭ ‬بنود‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة‭أكمل القراءة »

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