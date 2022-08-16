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المعارض الجهوية تحت قبة البرلمان
وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الثقافة و الشباب و التواصل حول إستراتيجية الوزارة للنهوض بالمعارض الجهوية. وأوضح الفريق في سؤاله أن دورة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط شكلت محطة ثقافية فارقة في أجندة الثقافة الوطنية، إذ سجلت هذه الدورة تميزا نسبيا وملحوظا مقارنةأكمل القراءة »
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