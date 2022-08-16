الصباح الفني
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حفر حفرة لسرقة بنك فسقط فيها طمر رجل 8 ساعات داخل نفق كان يحفره في روما مع شركائه للسطو على الأرجح على أحد البنوك. وانهار السقف عليه فبقي مدفونا تحت الأنقاض إلى أن تم إخراجه، وفق ما أفادت الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية. وقال المكتب الإعلامي للشرطة إنأكمل القراءة »
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