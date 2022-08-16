الصباح الفني
مهرجان “تيمارتي” بالهرهورة
سيكون جمهور عمالة الصخيرات تمارة إلى غاية واحد وعشرين غشت الجاري على موعد مع فعاليات النسخة الأولى من مهرجان “تيمارتي” بالهرهورة، الذي سيعرف مشاركة ثلة من الفنانين الشباب. ووقع الاختيار على أربعين فنانا شابا من ألمع نجوم الأغنية الشبابية وكذلك في صنف فن “الراب”، من أجل تقديمأكمل القراءة »
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