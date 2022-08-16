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الصباح الفني

مهرجان‭ “‬تيمارتي‭” ‬بالهرهورة

منذ 5 دقائق
ملصق‭ ‬المهرجان‭ (‬خاص‭)‬
سيكون‭ ‬جمهور‭ ‬عمالة‭ ‬الصخيرات‭ ‬تمارة‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬واحد‭ ‬وعشرين‭ ‬غشت‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ “‬تيمارتي‭” ‬بالهرهورة،‭ ‬الذي‭ ‬سيعرف‭ ‬مشاركة‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الشباب‭.‬ ووقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬أربعين‭ ‬فنانا‭ ‬شابا‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬نجوم‭ ‬الأغنية‭ ‬الشبابية‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬صنف‭ ‬فن‭ “‬الراب‭”‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭أكمل القراءة »

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