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اذاعة وتلفزيون

انتقادات حول دعم المهرجانات السينمائية

منذ 49 ثانية
بوطيب: نحتاج بشكل استعجالي إلى مناظرة وطنية حول الثقافة  أثار توزيع دعم المركز السينمائي المغربي على المهرجانات السينمائية، ردود أفعال متباينة انتقدت طريقة تدبير ملف الدعم، واعتبرته استمرارا للتخبط في إدارة الشأن الثقافي. وقال عبد السلام بوطيب، رئيس المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور، إن هناك “خطأأكمل القراءة »

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منذ 49 ثانية


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