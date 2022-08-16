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اذاعة وتلفزيون

“Day Shift” على “نتفليكس”

منذ 44 ثانية
طرحت منصة “نتفليكس” فيلم “Day Shift”، وينتمي إلى الأفلام الكوميدية، وهو من بطولة “جيمي فوكس”، الذي يلعب دور صياد مصاصي الدماء في وادي سان فيرناندو بمقاطعة لوس أنجلوس. وتبدأ قصة الفيلم بمشهد “لإوكس”، وهو ينظف حمامات السباحة غطاء لوظيفته، ثم يشرع في مطاردة مصاصي الدماء لبيع أسنانهمأكمل القراءة »

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منذ 44 ثانية


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