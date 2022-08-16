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وطنية

زيادات‭ ‬صاروخية‭ ‬في‭ ‬الكتاب‭ ‬المدرسي‭ ‬

منذ 26 ثانية
ارتباك‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الكتب ‭(‬أرشيف‭)‬
80‭ % ‬في‭ ‬المستلزمات‭ ‬المدرسية‭ ‬و25‭ % ‬في‭ ‬الكتب‭ ‬الموازية‭ ‬ تعيش‭ ‬سوق‭ ‬الكتب‭ ‬والمستلزمات‭ ‬المدرسية،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬ارتباك‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬نتيجة‭ ‬الزيادات‭ ‬المطبقة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنتوجات،‭ ‬بسبب‭ ‬موجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انقطاع‭ ‬الكتاب‭ ‬المدرسي‭ ‬العمومي‭ ‬من‭ ‬السوق،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الناشرين‭ ‬رفضوا‭ ‬تزويد‭ ‬المكتبات‭ ‬لأنهم‭أكمل القراءة »

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