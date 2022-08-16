وطنية
زيادات صاروخية في الكتاب المدرسي
80 % في المستلزمات المدرسية و25 % في الكتب الموازية تعيش سوق الكتب والمستلزمات المدرسية، على وقع ارتباك غير مسبوق، نتيجة الزيادات المطبقة على هذه المنتوجات، بسبب موجة ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى انقطاع الكتاب المدرسي العمومي من السوق، إذ أن الناشرين رفضوا تزويد المكتبات لأنهمأكمل القراءة »
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