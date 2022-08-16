fbpx
اذاعة وتلفزيون

مشاهير

منذ 38 ثانية
 فرغلي في “المدينة الجامعية” أكدت النجمة حورية فرغلي أنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتصوير مسلسل جديد يحمل اسم “المدينة الجامعية” وتقدم من خلاله دورا جديدا عليها لم تقدمه قبل ذلك في أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنها ما زالت في التحضيرات الأولى وهو من فكرة وإخراج حسين السيد،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 38 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.