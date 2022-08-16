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فرغلي في “المدينة الجامعية” أكدت النجمة حورية فرغلي أنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتصوير مسلسل جديد يحمل اسم “المدينة الجامعية” وتقدم من خلاله دورا جديدا عليها لم تقدمه قبل ذلك في أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنها ما زالت في التحضيرات الأولى وهو من فكرة وإخراج حسين السيد،أكمل القراءة »
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