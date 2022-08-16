أسواق
مغاربة العالم… إنعاش اقتصادي صيفي
بالعودة القوية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بات وجودهم محسوسا في الحياة الاقتصادية والتجارية. ففي المحلات التجارية، الكبيرة والصغيرة، أو في المؤسسات السياحية ومراكز الترفيه، أو حتى في المقاهي والمطاعم، على سبيل المثال لا الحصر، حيث تلاحظ ذروة في الإقبال، مما يؤدي إلى تآزر اقتصادي وتجاري لطالماأكمل القراءة »
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