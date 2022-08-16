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أسواق

مغاربة‭ ‬العالم‭… ‬إنعاش‭ ‬اقتصادي‭ ‬صيفي

منذ 8 دقائق
بالعودة‭ ‬القوية‭ ‬لأبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬المقيمة‭ ‬بالخارج،‭ ‬بات‭ ‬وجودهم‭ ‬محسوسا‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭. ‬ففي‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية،‭ ‬الكبيرة‭ ‬والصغيرة،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬السياحية‭ ‬ومراكز‭ ‬الترفيه،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬المقاهي‭ ‬والمطاعم،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر،‭ ‬حيث‭ ‬تلاحظ‭ ‬ذروة‭ ‬في‭ ‬الإقبال،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تآزر‭ ‬اقتصادي‭ ‬وتجاري‭ ‬لطالما‭أكمل القراءة »

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