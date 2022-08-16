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المستقل بدل الأجير… الجدل

منذ 8 دقائق
بوحسين وصف الوضعية بشرعنة الفساد والتهرب الضريبي قال مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي فنون الدراما، إن إحلال وضعية الفنان المستقل بدل الأجير هو ضد الطبيعة والمنطق والقانون، مضيفا أن إعطاء وضع المستقل في نشاط خاضع للتبعية لشغيلة في حالة الدعم العمومي، يعتبر شرعنة للفساد والتهرب الضريبيأكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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