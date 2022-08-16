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الصباح الفني

قالوا

منذ 11 ثانية
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬ثمة‭ ‬أناس‭ ‬لهم‭ ‬تلك‭ ‬القدرة‭ ‬الخرافية‭ ‬على‭ ‬المشي‭ ‬فوق‭ ‬قلوب‭ ‬الآخرين‭ ‬دون‭ ‬الشعور‭ ‬بالذنب‭”.‬ الخصار كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬الخصار‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الكاتب‭ ‬السيء‭ ‬تؤذيه‭ ‬النصوص‭ ‬الجيدة‭”.‬ بناصر كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬بناصر‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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