الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “ثمة أناس لهم تلك القدرة الخرافية على المشي فوق قلوب الآخرين دون الشعور بالذنب”. الخصار كتب الشاعر عبد الرحيم الخصار تدوينة جاء فيها “الكاتب السيء تؤذيه النصوص الجيدة”. بناصر كتبت الممثلة فاطمة الزهراء بناصر على حسابها الرسمي علىأكمل القراءة »
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