fbpx
حوادث

كلب ينهش دركيين

منذ 33 ثانية
حرضه بارون عليهما أثناء محاولته تصفية خصمه حرض تاجر مخدرات كلبه الشرس من فصيلة “مالينوا»، منتصف الأسبوع الماضي، على القائد المحلي للدرك الملكي بعين اعتيق والعناصر التابعة له، أثناء محاولة إيقافه رفقة شخصين آخرين حضروا بالسيوف الكبيرة الحجم إلى إحدى الإقامات السكنية للانتقام من غريمهم في إطارأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 33 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.