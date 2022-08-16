حوادث
كلب ينهش دركيين
حرضه بارون عليهما أثناء محاولته تصفية خصمه حرض تاجر مخدرات كلبه الشرس من فصيلة “مالينوا»، منتصف الأسبوع الماضي، على القائد المحلي للدرك الملكي بعين اعتيق والعناصر التابعة له، أثناء محاولة إيقافه رفقة شخصين آخرين حضروا بالسيوف الكبيرة الحجم إلى إحدى الإقامات السكنية للانتقام من غريمهم في إطارأكمل القراءة »
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