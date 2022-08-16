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أسواق

المغاربة‭ ‬يفضلون‭ ‬تركيا‭ ‬ومصر

منذ 8 دقائق
‭ ‬مشكل‭ ‬تأشيرة‭ "‬شينعن‭" ‬رفع‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬تركيا‭ ‬ومصر‭        (‬أرشيف‭)‬
صعوبة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬‮«‬شينغن‮»‬‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جودة‭ ‬عروضها‭ ‬وأسعارها‭ ‬جعلتهم‭ ‬يقبلون‭ ‬عليها‭ ‬ ارتفعت‭ ‬وتيرة‭ ‬الرحلات‭ ‬السياحية‭ ‬نحو‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الحالي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبحت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬التي‭ ‬يفضلها‭ ‬المغاربة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قضاء‭ ‬عطلتهم،‭ ‬بفضل‭ ‬العروض‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬وكالات‭ ‬الأسفار،‭ ‬التي‭ ‬تتنوع‭ ‬حسب‭ ‬ميزانية‭أكمل القراءة »

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