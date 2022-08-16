أسواق
المغاربة يفضلون تركيا ومصر
صعوبة الحصول على «شينغن» إضافة إلى جودة عروضها وأسعارها جعلتهم يقبلون عليها ارتفعت وتيرة الرحلات السياحية نحو تركيا في الصيف الحالي، بعد أن أصبحت واحدة من الوجهات التي يفضلها المغاربة من أجل قضاء عطلتهم، بفضل العروض التي تقدمها مجموعة من وكالات الأسفار، التي تتنوع حسب ميزانيةأكمل القراءة »
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