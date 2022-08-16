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وطنية

حركة تنقيلات واسعة لرجال السلطة

منذ 5 دقائق
معايير تقود إلى الترقي وترقب صعود وجوه جديدة إلى المناصب اقتربت وزارة الداخلية من الإفراج عن حركة التعيينات في صفوف رجال السلطة، قبل انقضاء الشهر الجاري، بعدما دنت ما يعرف بلجنة 360، التي يرأسها العامل غصان قصاب، من إنهاء جولاتها في مختلف جهات المملكة. ونفت مصادر مطلعة،أكمل القراءة »

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