بانوراما
الالتحاق بأولاد بن عكيدة
بنت الحسين… رائدة الشيخات 2 ارتبطت بعقد عمل مع صاحب مقهى “لاتيراس” وأسست فرقتها الخاصة فاطنة بنت الحسين واحدة من أشهر الفنانات «الشيخات» اللواتي احترفن الغناء الشعبي، خاصة «العيطة»، والتي تميزت من خلاله، بإتقان وغناء كل «العيوط»، المرساوي والبيضاوي والحوزي والعبدي والدكالي، وأغنت الخزانة الفنية بأكثر منأكمل القراءة »
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