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الرياضة

شباب بنكرير يغير جلده

منذ 4 دقائق
تشهد التركيبة البشرية لشباب بنكرير لكرة القدم، أحد أندية القسم الثاني للنخبة، تغييرات كثيرة، إذ غادر الفريق جل اللاعبين الذين حملوا قميصه، في الموسم الماضي، مقابل انتداب لاعبين جدد. وتعاقد الفريق بصفة رسمية، مع المدافع كريم آيت الدرهم، القادم من رجاء بني ملال، وحكيم بلعكايد من شبابأكمل القراءة »

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