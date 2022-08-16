مجتمع
مياه العيون لغسل شاحنات النظافة
منذ أيام، لجأت شركتا النظافة المكلفتان بتنفيذ عقد التدبير المفوض في قطاع جميع الأزبال المنزلية والمشابهة بالبيضاء، بغسل الشاحنات والآلات والمعدات بماء العيون، بدل الماء الصالح للشرب، كما كان معمولا به سابقا. وحددت الجماعة، بتنسيق مع “شركة البيضاء للبيئة”، الخارطة الأولية لبعض نقاط العيون التي يمكن أنأكمل القراءة »
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