الرياضة
عموتـة: تركيبتنـا غيـر مستقـرة
قال إن رحيل لاعبين فرض بعض التغييرات ودوري النمسا فرصة للتحضير لـ”الشان” قال الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، إن الدوري الدولي بالنمسا سيفيد اللاعبين أكثر، من أجل تحسين مستواهم، والدفاع عن حظوظهم في الاحتفاظ بلقب بطولة إفريقيا للمحليين، للمرة الثالثة على التوالي. وأضاف عموتة في تصريح للموقعأكمل القراءة »
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