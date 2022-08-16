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الرياضة

عودة المغضوب عليهم للمنتخب

منذ 3 دقائق
Hakim Ziyech of Morocco during the 2019 African Cup of Nations match between Morocco and Ivory Coast in Cairo, Egypt on 28th June 2019 Photo : Ulrik Pedersen / Icon Sport
أولهم زياش الذي سيكون حاضرا أمام الشيلي وباراغواي في شتنبر علمت “الصباح” أن حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، سيدشن عودته إلى المنتخب الوطني، خلال المباراة التي تجمعه بنظيريه الشيلي وباراغواي في شتنبر، ببرشلونة وإشبيلية. وكشفت مصادر مطلعة، أن هناك مساعي لإعادة زياش إلى تشكيلة الأسود، وبالتالي التراجعأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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