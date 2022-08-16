الرياضة
عودة المغضوب عليهم للمنتخب
أولهم زياش الذي سيكون حاضرا أمام الشيلي وباراغواي في شتنبر علمت “الصباح” أن حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، سيدشن عودته إلى المنتخب الوطني، خلال المباراة التي تجمعه بنظيريه الشيلي وباراغواي في شتنبر، ببرشلونة وإشبيلية. وكشفت مصادر مطلعة، أن هناك مساعي لإعادة زياش إلى تشكيلة الأسود، وبالتالي التراجعأكمل القراءة »
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