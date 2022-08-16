fbpx
الرياضة

السوالم يقدم المباركي ومشروعه

منذ 3 دقائق
رئيس الفريق قال إنه سعيد بسير فترة الإعداد وعبوب يتمنى احتلال رتبة متقدمة احتضنت أحد المنتجعات السياحية بحد السوالم، أول أمس (الأحد)، ندوة صحافية لشباب السوالم، تم خلالها تقديم القميص الجديد، والتعاقدات، ومشروع الفريق، وطريقة التحضير للموسم المقبل. وأكد بوشعيب بن الشيخ، رئيس الشركة الرياضية لشباب السوالم،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.