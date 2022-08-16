الرياضة
السوالم يقدم المباركي ومشروعه
رئيس الفريق قال إنه سعيد بسير فترة الإعداد وعبوب يتمنى احتلال رتبة متقدمة احتضنت أحد المنتجعات السياحية بحد السوالم، أول أمس (الأحد)، ندوة صحافية لشباب السوالم، تم خلالها تقديم القميص الجديد، والتعاقدات، ومشروع الفريق، وطريقة التحضير للموسم المقبل. وأكد بوشعيب بن الشيخ، رئيس الشركة الرياضية لشباب السوالم،أكمل القراءة »
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