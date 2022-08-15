حوادث
فك لغز جريمة قتل بمراكش
فكت مصالح الأمن بمراكش، لغز جريمة قتل اهتز لها حي المحاميد، الأسبوع الماضي، بعد أن عاينت عناصر الأمن جثة شاب مقتول، مرمية وسط أكوام من الأتربة بجانب إقامة سكنية في طور البناء. وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، زوال أول أمس (السبت)، من توقيف شخص يبلغأكمل القراءة »
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