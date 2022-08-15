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اذاعة وتلفزيون

شرف وحفل عاشوراء

منذ 12 دقيقة
نشرت الفنانة سعيدة شرف على حسابها الرسمي على “إنستغرام” مقطع فيديو من مشاركتها في حفل خاص بمناسبة عاشوراء نظمته إحدى العائلات بالسعيدية. وأطلت سعيدة شرف ب”البلوزة” وهي اللباس التقليدي للمنطقة الشرقية على متابعيها، الذين أثنوا على مظهرها الخارجي، مؤكدين أن المغاربة يعشقون كثيرا التشبث بالعادات والتقاليد. وكتبتأكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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