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الصباح الفني

صافية‭ ‬التازي‭ ‬تطلق‭ “‬غنديرها‭”‬

منذ 4 دقائق
صافيا‭ ‬التازي‭ (‬خاص‭)‬
أصدرت‭ ‬الفنانة‭ ‬والمؤثرة‭ ‬صافية‭ ‬التازي،‭ ‬أحدث‭ ‬أعمالها‭ ‬الفنية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ “‬غنديرها‭”‬،‭ ‬عبر‭ ‬قناتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الفيديوهات‭ “‬يوتوب‭”.‬ وتعاونت‭ ‬صافية‭ ‬التازي‭ ‬في‭ “‬غنديرها‭”‬،‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬الكلمات‭ ‬مع‭ ‬ديڤنتشي‭ ‬ميوزك‭ ‬وزكرياء‭ ‬المقس‭ ‬والموزع‭ ‬الموسيقي‭ ‬والملحن‭ ‬أيمن‭ ‬النصيري‭ ‬الملقب‭ ‬ب‭”‬ديڤنتشي‭ ‬ميوزك‭”. ‬وتولى‭ ‬تصوير‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ “‬غنديرها‭” ‬المخرج‭ ‬علاء‭ ‬الدين‭أكمل القراءة »

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