الصباح الفني
صافية التازي تطلق “غنديرها”
أصدرت الفنانة والمؤثرة صافية التازي، أحدث أعمالها الفنية تحت عنوان “غنديرها”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتوب”. وتعاونت صافية التازي في “غنديرها”، في كتابة الكلمات مع ديڤنتشي ميوزك وزكرياء المقس والموزع الموسيقي والملحن أيمن النصيري الملقب ب”ديڤنتشي ميوزك”. وتولى تصوير فيديو كليب “غنديرها” المخرج علاء الدينأكمل القراءة »
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