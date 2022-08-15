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بانوراما

الاستحمام بالماء البارد صحي

منذ 13 دقيقة
الدكتورة شادي قالت إنه يشكل خطرا على من لم يعتادوا عليه   أكدت الدكتورة أمل شادي، طبيبة عامة أن الاستحمام بالماء البارد يعتبر أمرا صحيا وله فوائد كثيرة على الجسم، موضحة أنه ليس جميع الأشخاص يمكنهم تحمله، بل فقط من اعتادوا على ذلك. وحذرت الدكتورة شادي الأشخاص الذينأكمل القراءة »

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منذ 13 دقيقة


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