fbpx
بانوراما

الحقيبة الرياضية حاضرة بقوة

منذ 13 دقيقة
في الوقت الذي تختار فيه كثير من النساء حقائب كلاسيكية، فإن شريحة أخرى تجد متعة كبيرة في استعمال الحقائب الرياضة، التي تعتبرها أكثر عملية خلال الصيف. وتعتبر الحقيبة الرياضية من الحقائب العملية، التي يمكن اعتمادها خلال أوقات ممارسة الرياضة، أو خلال إطلالات الكاجوال المريحة اليومية في فصلأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 13 دقيقة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.