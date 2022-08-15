بانوراما
الحقيبة الرياضية حاضرة بقوة
في الوقت الذي تختار فيه كثير من النساء حقائب كلاسيكية، فإن شريحة أخرى تجد متعة كبيرة في استعمال الحقائب الرياضة، التي تعتبرها أكثر عملية خلال الصيف. وتعتبر الحقيبة الرياضية من الحقائب العملية، التي يمكن اعتمادها خلال أوقات ممارسة الرياضة، أو خلال إطلالات الكاجوال المريحة اليومية في فصلأكمل القراءة »
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