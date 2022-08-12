الأولى
الرشوة تطيح بعوني سلطة وملياردير
استعمل وثائق مزورة للزواج دون إذن زوجته والنيابة العامة تعتقل كل المتورطين أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، زوال أول أمس (الأربعاء) ، بوضع ملياردير وزوجته الثانية، وعوني سلطة يشتغلان بتراب الفقيه بنصالح، تحت تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معهم، في شأن التزوير واستعماله في وثائقأكمل القراءة »
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