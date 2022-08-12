fbpx
أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ دقيقتين
< تنقيلات أفادت مصادر "الصباح" أن الولاة بجميع جهات المملكة توصلوا بأظرفة مختومة من وزارة الداخلية، لتسليمها إلى عمال العمالات والأقاليم، تخص حركة تنقيلات وصفت بالكبيرة لرجال السلطة المحلية. وأكدت المصادر نفسها، أن هذه التنقيلات ستشمل 50 في المائة من رجال السلطة، سيما القياد، مشيرة إلى أنأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.