أخبار الصباح
أخبار الصباح
< تنقيلات أفادت مصادر "الصباح" أن الولاة بجميع جهات المملكة توصلوا بأظرفة مختومة من وزارة الداخلية، لتسليمها إلى عمال العمالات والأقاليم، تخص حركة تنقيلات وصفت بالكبيرة لرجال السلطة المحلية. وأكدت المصادر نفسها، أن هذه التنقيلات ستشمل 50 في المائة من رجال السلطة، سيما القياد، مشيرة إلى أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا