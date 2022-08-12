الأولى
عمليات مغربية إسبانية عالية الحساسية
مباحثات حموشي مع بيكيراس شملت شراكة في مجال تأهيل فرق النخبة والرفع من قدراتها تطرقت مباحثات أجراها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، أول أمس (الأربعاء)، مع فرانسيسكو باردو بيكيراس، المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، إلى مجال تأهيل فرق النخبة والرفع منأكمل القراءة »
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