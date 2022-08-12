fbpx
الأولى

عمليات مغربية إسبانية عالية الحساسية

منذ 7 دقائق
مباحثات حموشي مع بيكيراس شملت شراكة في مجال تأهيل فرق النخبة والرفع من قدراتها تطرقت مباحثات أجراها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، أول أمس (الأربعاء)، مع فرانسيسكو باردو بيكيراس، المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، إلى مجال تأهيل فرق النخبة والرفع منأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.