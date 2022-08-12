بانوراما
“حسي مسي” أدخلتني باب الشهرة
السايح… الوجه الآخر 5 الجمهور أعجب بدوره في المسرحية قبل عرضها كاملة جواد السايح، من أشهر الفكاهيين المغاربة، الذين استطاعوا فرض أنفسهم في الساحة الفنية، من خلال أعمال مميزة. اسم استطاع أن يسرق الضحكة من جمهوره، ويسافر به نحو عالم الفرجة والمتعة. قدم أعمالا كثيرة، ونجح منأكمل القراءة »
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