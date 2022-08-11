fbpx
بانوراما

فرنسا 1998… التواطؤ البرازيلي

منذ 4 دقائق
حكاية الأسود مع المونديال4 الأسود أنهوا تصفيات المونديال بدون هزيمة انطلقت حكاية الأسود مع المونديال في مكسيكو 1970، تلتها مشاركة ثانية بالبلد ذاته في 1986، ليغيب المنتخب عن هذه التظاهرة العالمية إلى غاية 1994 بأمريكا، لتليها مشاركة ثالثة بفرنسا 1998، قبل أن يتوقف الظهور في هذا المحفلأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.