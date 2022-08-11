بانوراما
تتبع مسار هروب آل المجاطي
المجاطي… من الملالي إلى البغدادي 10 التحالف كان لا يريد أن يخسر “داعش” لأنه يفكر في دفعه لخوض المعركة ضد النظام والروس تفتح “الصباح” من خلال هذه السلسلة قصة أم آدم المجاطي وابنها إلياس، وتتعقب “مغامراتهما” بعد التحاقهما بالتنظيم الإرهابي داعش من خلال كتاب “رحلتي مع آلأكمل القراءة »
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