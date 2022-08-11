بانوراما
اليوسفي الزاهد في الحياة
مذكرات مستشار اليوسفي (الحلقة الأخيرة) كان يحث على حفظ المال العام وخصومه يتهمونه بالبطء في الإصلاحات يعد كتاب عبد العزيز النويضي، مذكرات مستشار للوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي، دروس من تجربة « التناوب» وما بعدها، الصادر في 2022، غنيا بالوقائع والأحداث التي عرفها المغرب المعاصر. ويتطرق فيهأكمل القراءة »
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