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هكتارات “باردة” لنجل وزير سابق
أقام مشروعا فلاحيا في ضواحي القنيطرة دون مسطرة السمسرة استفاد نجل وزير سابق في العدالة والتنمية من عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية، ضواحي القنيطرة، دون المرور عبر مسطرة إجراء السمسرة، إذ استفاد من التفويت المباشر، فيما آخرون مازالت ملفاتهم فوق الرفوف، أو تم رفضها. وأقام نجل الوزيرأكمل القراءة »
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