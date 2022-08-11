حوادث
مواجهة عنيفة بين أمنيين و”بزناسة”
شقيقان أبديا مقاومة عنيفة لمنع إيقافهما وإطلاق الشرطة الرصاص مكن من اعتقالهما أسفرت عملية تدخل أمني لعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، لإيقاف “بزناسة”، عن اندلاع مواجهات عنيفة بين أفراد الأمن والجانحين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفتأكمل القراءة »
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