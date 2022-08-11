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حوادث

المغرب يسلم “هاكر” فرنسيا إلى أمريكا

منذ 47 ثانية
أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، الاثنين الماضي، قرارا بتسليم الفرنسي “سيباستيان راولت” إلى الولايات المتحدة، بناء على طلب سبق أن تقدمت به الولايات المتحدة للمغرب، إثر إيقاف المشتبه فيه، بمطار الرباط سلا في 2 يوليوز الماضي، لدى وصوله مطار الرباط سلا قادما من فرنسا، إذ كان ملاحقاأكمل القراءة »

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منذ 47 ثانية


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