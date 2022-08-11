الرياضة
فخر الديـن رئيسـا لبرشيـد
اعترف بصعوبة المهمة ووعد بإعادة الهيكلة على جميع المستويات انتخب جمال فخر الدين، رئيسا جديدا ليوسفية برشيد، خلال الجمع العام الانتخابي، الذي انعقد أول أمس (الثلاثاء)، بقاعة المعهد العالي لتقنيات الإعلاميات والتجارة والتسيير ببرشيد، بحضور 11 منخرطا من أصل 13. ومرت تفاصيل الجمع العام الانتخابي بحضور عبدأكمل القراءة »
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