الرياضة
المغرب يرفع رصيده إلى ست ميداليات
ذهبيتان في ألعاب القوى والتايكووندو ورتبة خامسة مؤقتة في اليوم الثاني من ألعاب التضامن الإسلامي رفعت المشاركة المغربية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي رصيدها من الميداليات، خلال اليوم الثاني من المنافسات، أول أمس (الثلاثاء)، إلى ست ميداليات، منها ذهبيتان وثلاث فضيات ونحاسية. وتمكن التايكووندو المغربي من إهداءأكمل القراءة »
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