fbpx
الرياضة

الأولمبي السعودي يقسو على أشبال الدميعي

منذ 7 دقائق
المنتخب تلقى هزيمة بهدفين والفوز على أذربيجان مفتاح التأهل لنصف النهاية انهزم المنتخب الوطني المغربي الأولمبي أمام نظيره السعودي بهدفين لصفر، في المباراة التي جمعتهما، صباح أمس (الأربعاء)، بتركيا لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، ضمن ألعاب التضامن الإسلامي. وعقد المنتخب الوطني الأولمبي مهمته في التأهلأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.