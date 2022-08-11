الرياضة
الأولمبي السعودي يقسو على أشبال الدميعي
المنتخب تلقى هزيمة بهدفين والفوز على أذربيجان مفتاح التأهل لنصف النهاية انهزم المنتخب الوطني المغربي الأولمبي أمام نظيره السعودي بهدفين لصفر، في المباراة التي جمعتهما، صباح أمس (الأربعاء)، بتركيا لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، ضمن ألعاب التضامن الإسلامي. وعقد المنتخب الوطني الأولمبي مهمته في التأهلأكمل القراءة »
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