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الرياضة

أوناجم يعود إلى الوداد

منذ 7 دقائق
عاد المهاجم محمد أوناجم، إلى صفوف الوداد الرياضي، بعد موسمين قضاهما رفقة الزمالك المصري. وحسم الوداد صفقة انتقال أوناجم لصالحه، بعدما تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع أوناجم بصفة رسمية، في كشوفات الوداد، بموجب عقد يمتد لموسمين رياضيين. ورفضت مصادر “الصباح” الكشف عن قيمة الصفقة،أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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