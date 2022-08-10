بانوراما
اليوسفي: نجحت في عزل نفسي
مذكرات مستشار اليوسفي 9 اعتذر عن مهمة أممية بالعراق وذكر كوهين بدين قديم له على وزارة الدفاع الأمريكي يعد كتاب عبد العزيز النويضي، مذكرات مستشار للوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي، دروس من تجربة « التناوب» وما بعدها، الصادر في 2022، غنيا بالوقائع والأحداث التي عرفها المغرب المعاصر.أكمل القراءة »
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