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بهاوي في حفل بأبي رقراق
دعا الفنان زهير بهاوي جمهوره إلى متابعة فقرات حفله الفني على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات السهرات المنظمة من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في إطار احتفاليات الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية. وروج بهاوي لحفله على صفحته الرسمية على “إنستغرام” قائلا “ناس الرباط، سلا والضواحي، موعدنا يوم الأربعاءأكمل القراءة »
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