حوادث
إحالة مستشارين على المحكمة الإدارية
أصدر عامل إقليم اليوسفية، أخيرا، قرارا يقضي بتوقيف سبعة مستشارين من الجماعة القروية إيغود من مهامهم الانتدابية، بسبب تضارب المصالح. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإنه تقرر عرض قضية هؤلاء المستشارين، الذين ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة، على المحكمة الإدارية بمراكش، من أجل البت النهائي فيها طبقا للقانونأكمل القراءة »
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