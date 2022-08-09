الأولى
بنسعيد يحيل مسؤولين على التحقيق
الوزير يمهد لإعفائهم ويلغي عقود مموني مخيمات قدموا وجبات غير لائقة قرر المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إحالة ملف عدد من المسؤولين على التحقيق، قصد إعفاء من ثبت في حقه التغيب عن العمل وتزييف الحقائق بصياغة تقارير “كاذبة” أثناء مراقبة وضعية المخيمات الصيفية في مختلف الأقاليمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا