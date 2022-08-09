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بنسعيد يحيل مسؤولين على التحقيق

منذ دقيقة واحدة
الوزير يمهد لإعفائهم ويلغي عقود مموني مخيمات قدموا وجبات غير لائقة قرر المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إحالة ملف عدد من المسؤولين على التحقيق، قصد إعفاء من ثبت في حقه التغيب عن العمل وتزييف الحقائق بصياغة تقارير “كاذبة” أثناء مراقبة وضعية المخيمات الصيفية في مختلف الأقاليمأكمل القراءة »

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